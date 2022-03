Pitty volta atrás após legenda sugestiva sobre relação aberta com o marido

Cantora Pitty editou publicação nas redes sociais após polêmica sobre relação aberta com o marido, Daniel Weksler

A cantora Pitty (44) voltou atrás após deixar os fãs curiosos na web sobre seu casamento.

Após insinuar que vivia relação aberta com seu marido, o músico Daniel Weksler, a artista voltou atrás e parece ter se arrependido do comentário deixado em legenda de publicação em seu perfil no Instagram.

Na quarta-feira, 02, ela publicou cliques ao lado do baterista da banda NX Zero com uma legenda bem sugestiva: "Bloco monogâmicos não-praticantes".

Depois do assunto repercutir na web e os fãs especularem sobre o relacionamento aberto, Pitty editou a postagem. “Rapaz, deixa quieto. (brincadeiras internas às vezes tomam contornos alheios)”, declarou ela, tentando colocar um fim na polêmica.

Vale ressaltar que Pitty e Daniel são casados desde 2008 e têm uma filha, Madalena (6).

