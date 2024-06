Pipo Marques assume romance com Mari Gonzalez: ‘Nos curtindo’

Após rumores, Pipo Marques confirma envolvimento com Mari Gonzalez, mas recusa rótulos para a relação

O cantor Pipo Marques confirmou o envolvimento amoroso com a ex-BBB Mari Gonzalez. Os rumores sobre o affair deles começou há algumas semanas, mas eles ainda não deram um rótulo para a relação.

Inclusive, o rapaz contou que eles se conhecem há alguns anos, mas o romance é recente. "Tudo aconteceu de uma forma muito natural e inesperada, conheço a Mari há muitos anos, desde a época que ela morava em Salvador. Com o passar do tempo, perdemos o contato, mas sempre existiu um carinho", disse ele à Quem.

Então, ele garantiu que eles ainda não definiram qual é o envolvimento deles. "As pessoas sempre cobram um “rótulo” para tudo, mas, atualmente, não estamos muito preocupados com isso, estamos nos curtindo, vivendo momentos incríveis juntos e preocupados apenas em aproveitar ao máximo cada fase do relacionamento", comentou.

Por fim, Pipo elogiou Mari. "A Mari é encantadora em todo os aspectos, uma pessoa incrível, uma alma linda", afirmou.

Mari Gonzalez revela o que vai fazer com mansão que construiu com o ex

A apresentadora e ex-BBB Mari Gonzalez contou que decidiu o que vai fazer com a mansão que está construindo com seu ex-namorado, o ex-BBB Jonas Sulzabach. Os dois se separaram há alguns meses, bem no meio da obra da propriedade. Com isso, eles tomaram a decisão em consenso de alugar o imóvel assim que ficar pronto.

"Vamos concluir a construção. Ainda precisamos resolver algumas coisas de paisagismo, vou viajar para São Paulo para escolhermos as plantas. A princípio, a gente quer alugar. Ainda tem algumas coisas para finalizar. Deu uma atrasada, obra não tem jeito…", disse ela no jornal O Globo.

Mari ainda contou que faz planos para o seu futuro na vida pessoal. Ela quer ser mãe em um novo relacionamento. "Eu quero ter filhos sim. Vou ter essa fase da minha vida, mas mais para frente. Agora não tem como, não tem tempo", declarou.

Vale lembrar que Mari e Jonas ficaram juntos por cerca de oito anos e se separaram em 2023.