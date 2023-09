Pioneirismo com sustentabilidade

A empresária e farmacêutica Edna Eileen McPhee Almeida, da Pharmapele, comemora sua parceria com a Biodiversité

Após o Congresso Consulfarma, em São Paulo, a empresária e farmacêutica Edna Eileen McPhee Almeida, da Pharmapele, comemora sua parceria com a Biodiversité – distribuidora referência de insumos cosméticos para o mercado magistral e indústria, com novos tratamentos plant based para saúde e bem-estar. “Foi maravilhoso prestigiar inovações que favorecem nossa conexão com a natureza. Ao valorizar formulações ricas em biodiversidade, encontramos soluções que melhoram a qualidade de vida das pessoas, gerando processos sustentáveis valiosos para o planeta”, explica Edna.