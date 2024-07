Piloto brasileira morre em acidente trágico durante combate a incêndio nos EUA

Piloto brasileira, Juliana Turchetti, morre após sofrer acidente trágico durante operação para combater incêndio florestal nos EUA

Na última quarta-feira, 10, Juliana Turchetti, piloto brasileira, perdeu a vida em um trágico acidente durante uma operação de combate a incêndio florestal em Montana, nos Estados Unidos. Enquanto trabalhava para apagar as chamas em uma aeronave agrícola, ela acabou sofrendo um acidente fatal e afundou em um lago.

Segundo informações do Sindag (Sindicato Nacional das Empresas de Aviação Agrícola), Juliana se acidentou enquanto realizava uma manobra para pousar no lago e captar mais água. Ela participava de uma operação de combate aos focos de incêndio na Floresta Nacional de Helena, junto com outras aeronaves de seu grupo.

Ao que tudo indica, o avião acabou colidindo com algo e não conseguiu decolar, afundando no lago após a manobra, que é conhecida como 'scooping’. Em nota, os governadores do estado lamentaram profundamente a morte da pilota, que colaborava com os bombeiros e era reconhecida como uma heroína internacionalmente.

“Estamos profundamente tristes em saber do falecimento da jovem bombeira florestal que tragicamente perdeu a vida respondendo ao incêndio Horse Gulch em Helena, Montana”. Nossos primeiros socorristas e bombeiros florestais arriscam suas vidas para responder rapidamente às ameaças e proteger nossas comunidades”, disseram.

“Nos juntamos a todos os habitantes de Montana e Idaho em oração pela família e amigos da heroína caída durante este momento trágico. Estamos muito tristes e abalados com a notícia. Juliana representava não somente a determinação e a coragem dos pilotos brasileiros, mas era também um exemplo de profissionalismo, pela linda trajetória”, informaram.

Quem era Juliana Turchetti?

Natural de Contagem, Minas Gerais, Juliana Turchetti sempre teve o sonho de se tornar piloto de avião. Inicialmente, a brasileira trabalhou como comissária de bordo e, posteriormente, se especializou como instrutora, copiloto e finalmente como piloto. Além de realizar seu sonho, ela acumulava uma série de conquistas importantes.

Em 2013, Juliana começou a atuar com aeronaves agrícolas. Após se mudar para os Estados Unidos, tornou-se a primeira pilota brasileira a voar na agricultura local. Além de contribuir no combate aos incêndios florestais e trabalhar para uma empresa americana,, ela também foi a primeira brasileira a testar aviões exclusivos e se destacava em sua área.