Phelipe Siani realiza sonho ao comprar carro de luxo e reflete sobre sucesso

Jornalista Phelipe Siani compartilha realização de sonho de consumo com internautas

Nesta quinta-feira, 22, o apresentador e jornalista Phelipe Siani usou suas redes sociais para compartilhar com seus seguidores que realizou um sonho de consumo e tanto! O ex-marido de Mari Palma revelou que comprou simplesmente uma Porsche!

Sem muitos detalhes, Phelipe escolheu o modelo mais barato e de entrada da marca de luxo. A Porsche Macan é avaliada em mais de R$400 mil, porém, existem outros veículos com versões que podem chegar a R$810 mil, como a Porsche Cayenne 2024.

“Há mais de um ano, teve uma frase que eu falei de improviso no podcast do meu irmão Joel Jota, que me marcou demais. Até hoje as pessoas postam essa frase e me marcam. E cada vez mais consigo entender o real sentido dela. A frase é: 'sucesso é ter a mente em paz'. Dito isso, eu tenho cada vez mais me considerado um cara de sucesso. É claro que ter acabado de conseguir comprar um Porsche é a realização de um baita sonho para um cara que ama carros como eu”, disse Phelipe.

“Mas o melhor é saber que a cabeça está no lugar. Que eu comprei o carro, porque eu estou feliz e não para que ele me faça feliz. Entende a diferença? É claro que tem dias difíceis, momentos em que eu quero largar tudo, gritar, brigar… Isso é normal, é ser humano. Mas é bom demais ter no peito o calor de quem sente que está no caminho do bem e crescendo muito todo dia. Tudo que eu conquisto é graças a vocês, gente. Seja material ou não. Obrigado por tanto. Mesmo!”, completou o jornalista.

Término relâmpago

Os jornalistas Phelipe Siani e Mari Palma anunciaram o fim da relação após seis anos juntos. Eles haviam se casado há cinco meses. Por meio das redes sociais, ambos compartilharam uma publicação dizendo que continuam sendo "grandes amigos e parceiros profissionais".