Pete Davidson faz tatuagem sobre o primeiro beijo com Kim Kardashian

O humorista Pete Davidson surpreendeu os fãs ao exibir a tatuagem feita para Kim Kardashian

CARAS Digital Publicado em 12/07/2022, às 16h16

Pete Davidson (28) deixou os fãs do seu relacionamento com Kim Kardashian (41) chocados ao exibir uma tatuagem sobre a socialite.

Marcado na pele, o desenho faz menção ao primeiro encontro do casal, nas gravações do programa Saturday Night Live.

Na última publicação de Kim, o humorista aparece sem camisa e deixa a tatuagem, na região da clavícula, escrito: Jasmine e Alladin. Durante o programa, os dois interpretaram os personagens, e na ocasião, eles trocaram o primeiro beijo.

Pete já tinha tatuado outras coisas em relação à namorada como "My girl is a laywer" [Minha garota é advogada], "Kim" e "knscp" que se supõe ser uma homenagem a Kim e seus filhos com Kanye West (44): North (9), Saint (6), Chicago (4) e Psalm (3).

CONFIRA AS TATUAGENS DE PETE DAVIDSON