"Pessoas nojentas", diz Anitta sobre quem criticou valor de doação para África

Cantora Anitta explicou valor de sua doação para África e criticou internautas pela "maldade"

A cantora Anitta ficou irritada ao ver que a doação que fez para a ONG 'Zuzu for Africa' estava sendo criticada por conta do "valor baixo". Ela doou US$ 5 mil dólares para a compra de uma casa que servirá de posto de saúde na Angola.

"Como as pessoas são nojentas, desocupadas e maldosas. O valor que eu doei para o projeto em Angola foi o valor que me pediram. Eu não gosto de falar sobre isso justamente por conta da maldade das pessoas. A zuzu é um projeto que eu apoio já há um bom tempo e valor que eu envio para a bruna da zuzu é sempre o valor que ela me pede no momento. Ela me apresenta o projeto do momento, me diz quanto é e eu passo", afirmou a cantora.

"Quando perguntei ela me mostrou o projeto do hospital, disse que custava 5k dólares (25mil reais) e transferi o valor que ela pediu. Ela me pediu pra divulgar porque disse que ajudaria a ONG e por isso eu deixei. Não foi para tirar vantagem de absolutamente nada. Os desocupados ao invés de ficarem defecando pela boca deveriam procurar sua maneira de ajudar ao próximo. Beijos", concluiu.

Entenda o caso

A doação de Anitta para a ONG 'Zuzu for Africa' foi criticada por internautas. Eles acharam o valor muito baixo para a fortuna da cantora.

A cantora teria doado 5 mil dólares, o equivalente a pouco mais de 25 mil reais, para a compra de uma casa, que será centro de atendimento médico e odontológico para famílias e crianças carentes na África.

No entanto, muitos chamaram a quantia de mixaria. Já os fãs da Anitta, argumentaram que esse era o valor exato que eles necessitavam para esse projeto em específico.

"Eles estavam precisando de 5 mil dólares, a Anitta doou a quantia que precisava para fazer a ação…", disse um fã-clube da cantora.

No vídeo em que a pessoa que conversou com a cantora e administra a ONG fez, ela explicou que falou para Anitta sobre o projeto quando a cantora perguntou do que eles precisavam. Assim que Bruna falou sobre juntar os 5 mil, Anitta prontamente depositou o dinheiro. Quando questionada se ela poderia falar publicamente sobre a ação da diva, a funkeira disse que não precisava, mas que poderia falar se quisesse.

A cantora, por fim, ainda pediu fotos das famílias porque ela disse que "adora ver".