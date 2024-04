Personal que foi apontado como affair de Gracyanne Barbosa se pronuncia

O personal Gilson de Oliveira rompeu o silêncio após ter sido apontado como ex-affair de Gracyanne Barbosa

O personal trainer Gilson de Oliveira foi apontado como ex-affair da musa fitness Gracyanne Barbosa após a separação dela com o cantor Belo vir à público. Com isso, o nome do personal deu o que falar nas redes sociais. Agora, ele decidiu se pronunciar pela primeira vez nas redes sociais.

Gilson informou que vai fazer uma declaração em breve. “Venho me pronunciar sobre alguns acontecimentos na minha vida. Acho que vocês estão esperando isso. Tenho recebido bastante mensagens no direct, WhatsApp e etc, mas se é pedrada que vocês querem, coloquem o capacete que eu cansei de me calar e irei falar toda a verdade”, disse ele.

Gilson treinava na mesma academia que Gracyanne Barbosa quando eles se conheceram. Após o casamento dela entrar em crise e a separação ser decidida pelo ex-casal, ela se envolveu com o personal em um breve affair, que já chegou ao fim.

Em conversa com o colunista Lucas Pasin, do Splash UOL, ela afirmou: “Eu já estava separada dele. Já tínhamos falado da separação. E não estou mais com ninguém. […] Mesmo estando separada e o Belo sabendo, me arrependo muito [de ter ficado com outro]”. Então, a morena contou sobre o fim do casamento. “A minha relação com o Belo se tornou distante. O relacionamento acabou. […] Erramos em deixar muita gente palpitar em tudo”, afirmou.

Gracyanne Barbosa entrou com pedido de divórcio

A musa fitness Gracyanne Barbosa já iniciou o processo para oficializar a separação do cantor Belo. De acordo com o colunista Lucas Pasin, do Splash UOL, ela deu entrada no processo para o divórcio na justiça.

Os dois estão separados há cerca de oito meses, mas seguem vivendo na mesma casa. Belo deverá se mudar em breve para outra casa no Rio de Janeiro. A separação teria acontecido por conta do desgaste na relação de tanto tempo. Os rumores sobre a separação começaram quando os fãs perceberem que ele não usava mais a aliança de casamento.

O assunto se tornou público na quinta-feira, 19, quando Lucas Pasin publicou sobre o fim do casamento de 16 anos deles. Então, o colunista Leo Dias também revelou mais detalhes, inclusive um possível pivô na separação.