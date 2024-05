Pedro Scooby revela que recebeu homenagem de abrigo no Rio Grande do Sul

De volta ao Rio de Janeiro, Pedro Scooby revelou nesta terça-feira, 14, que recebeu uma homenagem fofa após resgates no Rio Grande do Sul

Pedro Scooby foi um dos famosos que foram ao Rio Grande do Sul ajudar como voluntário no resgate das vítimas das enchentes que assolam o estado desde o início do mês. Ao lado de outros surfistas especializados em ondas gigantes, como o também ex-BBB Lucas Chumbo, Pedro usou toda a sua experiencia na água para ajudar as vítimas das enchentes.

Após sua volta ao Rio de Janeiro, o surfista rebateu as críticas que recebeu de alguns internautas que acharam a ida dele ao sul uma forma de "aparecer" e, nesta segunda-feira, 14, compartilhou em suas redes sociais que um abrigo gaúcho havia dado o seu nome a um dos cachorros que foram resgatados.

Além da homenagem, durante uma das buscas enquanto esteve no estado gaúcho, o surfista resgatou um cachorro e resolveu levá-lo para o Rio de Janeiro. Ao todo, o grupo de resgate de Scooby salvou mais de 20 cachorros ilhados, mas teve um, em especial, que tocou o coração do surfista de ondas gigantes. O atleta contou que adotou o cãozinho:

"Teve um cachorro que ficou no meu colinho no jet ski. E eu até falei 'ele me adotou'. Só que depois que ele foi para a triagem, eu acabei não encontrando mais ele. Aí eu comecei a perguntar para todo mundo. Achamos. Ele vai comigo para o Rio de Janeiro", anunciou o surfista na semana passada.

Pedro Scooby atualiza seu estado de saúde e de seu time

Pedro Scooby revelou como está seu estado de saúde e de alguns integrantes de sua equipe que participaram dos resgates nas enchentes no Rio Grande do Sul. Em sua casa, no Rio de Janeiro, após dias salvando gaúchos e animais na água, o atleta comentou que precisou tomar vacinas.

Apesar de estar bem e sem nenhum sintoma preocupante, o ex-BBB disse que algumas pessoas de sua equipe pegaram gripe e uma foi até para o hospital. Pedro Scooby ainda contou que continuará ajudando e que sua esposa, a modelo Cíntia Dicker, não para de arrecadar coisas para enviar em caminhões.

"Hoje tomei duas vacinas, uma em cada braço, porque a gente teve uma baixa gigante no nosso time, dois com H1N1, um tá no hospital, eu graças a deus eu tô bem, tomei 2 vacinas, uma antitetânica e a outra hepatite A", contou o famoso.