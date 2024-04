Pedro Scooby lamenta a morte do pai com texto comovente: "Descanse em paz"

Nas redes sociais, o surfista e ex-BBB Pedro Scooby lamentou a morte de seu pai e falou sobre a relação distante que eles tinham

Pedro Scooby usou as redes sociais neste domingo, 7, para lamentar a morte do pai. O surfista compartilhou alguns cliques dos dois juntos, e comoveu ao falar sobre a relação distante que tinha com ele, já que seu pai foi preso quando o ex-participante do BBB 22 era adolescente.

"Tinha tanta coisa que eu queria te falar, mas agora é tarde demais! Independente das suas escolhas, que acabaram nos afastando, você era meu pai e me resta acreditar que você esteja em paz em um lugar tranquilo!", disse Scooby no começo do texto.

Em seguida, o surfista confessou que se arrepende de não ter atendido uma ligação do pai recentemente. "Agora eu vou conviver com aquela ligação sua que eu não atendi na semana passada. Quem sabe a gente não se encontra por aí e bota o papo em dia! Descanse em paz, pai! Te amo", finalizou.

Scooby recebeu apoio nos comentários. "Sinto muito", disse a jornalista Fernanda Gentil. "Fica na paz, meu mano. Grande abraço", escreveu o apresentador Felipe Andreoli. "Que Deus o tenha, meu irmão! Fica em paz. Beijo no coração", falou Enzo Celulari. "Força, amor!! Converse com ele, ele vai te ouvir!", comentou Cintia Dicker, esposa do surfista.

Confira a publicação:

