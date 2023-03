Pedro Scooby denuncia ataques de hater contra ele e sua filha em rede social à polícia

Advogada de Pedro Scooby esteve na Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática, no Rio

Pedro Scooby (34) entrou com uma notícia-crime na Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática, no Rio de Janeiro, contra um perfil fake do Instagram que fez um comentário ofensivo direcionado a ele e também à sua filha Aurora, fruto do relacionamento com a modelo Cintia Dicker (36).

Ele foi representado pela sua advogada, Joana Prado de Oliveira, através de uma procuração, que registrou um boletim de ocorrência (BO) contra o usuário que proferiu os ataques virtuais.

A informação foi confirmada ao gshow pelo delegado-título, Pablo Sartori, que explicou que o próximo passo é pedir a quebra do sigilo do perfil ao Facebook, responsável também pelo Instagram, para dar prosseguimento às investigações.

"Agora está entregue à Justiça o caso. A delegacia solicita uma quebra de sigilo ao Instagram e a partir disso a gente tem a informação de quem fez a postagem, que foi bastante agressiva", explica.

Joana destaca que independentemente de a pessoa apagar o perfil ou excluir a conta na rede social, é possível identificá-la para responder pelo crime e Scooby pode entrar com uma ação de danos morais.

"A ideia é a gente tomar todas as providências possíveis e alcançáveis, seja na esfera cível como criminal. Neste primeiro momento o procedimento é criminal, porque é necessário para identificação do autor e a partir disso, a gente tem um outro caminho a seguir".

Cintia Dicker expõe comentários maldosos contra sua filha

Na semana passada, Cintia Dicker fez um desabafo sobre os últimos comentários ofensivos direcionados à filha Aurora, de apenas dois meses. Em seguida, ela disse se sentir aliviada após a advogada ir até à delegacia para dar prosseguimento ao caso.

"Eu queria dar um recado e muita gente não sabe disso. Estava aqui conversando com a minha advogada um tempão e sabe essas contas fakes que mandam mensagem de raiva e de ódio no Instagram? Vocês sabiam que podem descobrir quem é?", disse ela.

"Depois que recebi uma mensagem tão cruel falando da minha filha... Vamos ver o que vai acontecer. Mas só para vocês saberem, dá para saber o endereço, telefone, RG, CPF da pessoa. Tudo. Fale com o seu advogado", completou.