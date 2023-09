Pedro Scooby decide colocar um ponto final nas brigas com Luana Piovani e expõe motivo; veja

Segundo o surfista, ele está pensando sempre no bem-estar dos filhos, Dom, Liz e Bem

Pedro Scooby abriu o jogo sobre a relação com Luana Piovani e demonstrou não ter mágoas da antiga companheira. O surfista chegou a um acordo de divórcio e pagamento de pensão dos filhos com a atriz. No fim de 2022 e começo do ano, o ex-casal trocou diversas acusações públicas a respeito do assunto, além de farpas nas redes sociais.

"A gente já teve alguns desentendimentos durante a nossa vida, mas vai acontecendo, a gente vai ajeitando. O grande lance é evoluir. O mais importante são as crianças, a gente está entendendo isso cada vez mais, a gente cede um pouquinho", declarou o atleta ao "Fofocalizando", do SBT.

Anteriormente, Luana falou da atual relação com Scooby no Instagram. "Esse tempo de férias foi muito importante com o Pedro no Brasil com as crianças. Vi o esforço, a vontade dele em amadurecer, evoluir, fazer coisas que ele sabe que para mim são importantes mesmo achando que talvez são pequenos exageros. Então teve um sacrifício muito grande para que a gente chegasse num consenso muito bom e isso aconteceu", afirmou.

Piovani disse também que vive uma ótima fase: "Fomos mediados, chegamos num contrato incrível de parentalidade, organizamos super bem a pensão para os gastos das crianças e esse é o meu paraíso astral."

Relembre história de Pedro Scooby e Luana Piovani

Luana Piovani e Pedro Sooby engataram romance em 2011 e oficializaram união em 2013. A apresentadora decidiu de terminar o casamento no início de 2019.

"Não é fácil. Ninguém casa para separar. Casei muito apaixonada e até porque ele sugeriu. Ele é uma pessoa que eu tinha grande identificação, mas sou extremamente comprometida e ele é um surfista que tem uma vida maravilhosa, porém que eu acho que a vida não lhe cobrou tanto como cobrou de mim. Por isso, quando tivemos filhos, nos distanciamos mais. Até o primeiro filho, tudo bem, mas quando chegou o casal de gêmeos era só responsabilidade. Era o dia todo. Daí nos separamos, Foi bastante difícil", explicou entrevista ao programa "Júlia", na TV portuguesa.