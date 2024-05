Pedro Scooby atualiza seu estado de saúde e de seu time: 'Baixa gigante'

De volta ao Rio de Janeiro, Pedro Scooby atualiza seu estado de saúde e da equipe envolvida nos resgates no Rio Grande do Sul

O surfista Pedro Scooby revelou como está seu estado de saúde e de alguns integrantes de sua equipe que participaram dos resgates nas enchentes no Rio Grande do Sul. Em sua casa, no Rio de Janeiro, após dias salvando gaúchos e animais na água, o atleta comentou que precisou tomar vacinas.

Apesar de estar bem e sem nenhum sintoma preocupante, o ex-BBB disse que algumas pessoas de sua equipe pegaram gripe e uma foi até para o hospital. Pedro Scooby ainda contou que continuará ajudando e que sua esposa, a modelo Cíntia Dicker, não para de arrecadar coisas para enviar em caminhões.

"Hoje tomei duas vacinas, uma em cada braço, porque a gente teve uma baixa gigante no nosso time, dois com H1N1, um tá no hospital, eu graças a deus eu tô bem, tomei 2 vacinas, uma antitetânica e a outra hepatite A", contou o famoso.

Em seguida, ele elogiou o que a amada anda fazendo pelas vítimas da tragédia: "Patroa tá fazendo um trabalho lindo, eu não tinha essa dimensão, porque eu tava lá resgatando as pessoas, quando eu cheguei aqui que eu entendi o trabalho que ela tá fazendo de querer ajudar as pessoas que tão querendo enviar mantimentos pro Sul, enchemos dois caminhões, animal, parabéns".

Pedro Scooby falou também que fizeram um leilão chamado Martelo Solidário para leiloar as pranchas de surfistas como Gabriel Medina, Ítalo Ferreira, Lucas Chumbo e ele. Além de outros itens esportivos de craques como o Pelé.

Na última semana, o surfista comoveu ao tomar uma atitude para colaborar no resgate de mais animais. Durante sua passagem no Rio Grande do Sul, ele deu detalhes sobre os resgates e emocionou com sua doação. "No finalzinho, nós achamos um ginásio com uns 20 cachorros. Conseguimos levar todos, foi muito animal!", celebrou uma das conquistas.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Pedro Scooby (@pedroscooby)

Pedro Scooby fala sobre cachorro resgatado ter dono

Além de ter resgatado centenas de pessoas das enchentes do Rio Grande do Sul, o surfista Pedro Scooby salvou cachorros e um deles, segundo o atleta, o adotou durante os resgates, o cãozinho que chamou de Eldorado.

Comovido com a situação, o esposo de Cíntia Dicker resolveu adotar o pet e levá-lo para o Rio de Janeiro. Ao fazer isso, o ex-BBB recebeu questionamentos sobre o cachorro ter um dono e o que ele vai fazer se ele aparecer. Saiba mais aqui.