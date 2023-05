Pedro Sampaio surge com namorado pela primeira vez; veja!

Pedro Sampaio mantém um relacionamento discreto desde o início do ano

Pedro Sampaio apareceu ao lado do namorado, Henrique Meinke, pela primeira vez. O registro foi feito pelo DJ durante a festa de aniversário de 70 anos de Lulu Santos, que aconteceu no Rio de Janeiro neste sábado, 06.

Bissexual, O DJ dono do hit ‘Dancarina’ sempre manteve a vida pessoal discreta e longe dos holofotes, mas assumiu a sexualidade durante um show no Lollapalooza em março desse ano enquanto apresentava um remix da musica “Toda forma de Amor” do Lulu Santos.

Ele e o modelo estão juntos um pouco mais de 8 meses, mas não tinham posado juntos em fotos ou postado nas redes sociais. Em janeiro, Pedro e Henrique Meinke viajaram para Fernando de Noronha, depois foram ao Baile da Vogue, onde Pedro Sampaio se apresentou.

Pedro Sampaio revela que conversou com Lulu Santos antes de se assumir bi

Pedro Sampaio revelou que ficou 40 minutos no telefone com o cantor Lulu Santos, que também é bi, antes de se assumir no palco do Lollapalooza. "A experiência que ele me passou, as palavras sábias, foram essenciais", contou o DJ.

"A gente teve uma conversa de 40 minutos no telefone, ele me contando da vida dele, como foi a visão dele", relembrou.

O DJ também refletiu sobre as reações do público: "Eu fiquei muito surpreso, porque foi muito positivo. Não que eu esperasse algo negativo, na verdade nem pensei como ia ser a repercussão disso. Só sei que foi positiva, e as pessoas entenderam a minha intenção. A intenção era inspirar quem também quer se assumir"

"Não tinha como ficar melhor, foi perfeito", revelou Pedro quando foi questionado se tudo saiu como o o planejado.