Pedro Novaes se declara para Leticia Spiller: ''Minha inspiração''

Pedro Novaes posa coladinho com a mãe, a atriz Leticia Spiller, e fala sobre sua admiração por ela

Redação Publicado em 06/06/2022, às 09h42

Pedro Novaes (25) usou as redes sociais no último final de semana, 05, para fazer uma pequena declaração a mãe, Leticia Spiller (48).

Em clima de São João, o cantor compartilhou posou coladinho com a mãe durante as festividades e aproveitou o momento para falar sobre a sua inspiração por ela.

Nos registros, compartilhados no Instagram do artista, a atriz aparece vestia de caipirinha: ''Minha inspiração", escreveu ele.

A loira, é claro, se derreteu pelo primogênito e não poupou carinho nos comentários: "Você que é minha melhor inspiração. Amor da minha vida!", declarou ela.

Além do cantor, Leticia Spiller também é mãe de Stella Loureiro, de 10 anos, fruto do seu ex-relacionamento com o diretor Lucas Loureiro (49).

