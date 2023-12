Pedro Neschling faz rara aparição com a esposa em dia no shopping

Recém-casado, o ator Pedro Neschling foi flagrado em um passeio com sua esposa, Nathalie Passos, em um shopping no Rio de Janeiro

O ator Pedro Neschling aproveitou a tarde desta quinta-feira, 28, para fazer um passeio ao lado de sua esposa, Nathalie Passos. Os dois foram flagrados circulando pelos corredores de um shopping no Rio de Janeiro enquanto conversavam.

Vale lembrar que Pedro e Nathalie se casaram no final do mês de outubro em uma cerimônia civil no Rio de Janeiro. Na época, ele mostrou as fotos do casamento e falou sobre a data especial.

"Estado civil: casado! O dia amanheceu com uma tempestade. Cheguei a me preocupar, o plano era caminhar até o cartório com as nossas mães, levando os cachorros. Será que ia dar tudo errado?! Mas logo a aguaceira parou. Foi só pra lavar a alma e limpar os caminhos mesmo. Seguimos nossa programação e, bom, quando me vi ali de pé caminhando até a juíza de paz, minhas pernas tremeram.

Tudo começou como um desejo pragmático de oficializar aquilo que a gente vive há anos no dia a dia, mas quando percebi que estava mesmo casando com a mulher que eu amo e divido a vida, meu coração disparou e encheu de alegria. Foi o sim mais bonito e honesto que eu já disse. E ouvi de volta. A cerimônia foi simples e verdadeira como é nosso amor. Sem preocupações e preparações em demasia, sem medo de se jogar. Que a gente siga assim, @nathalie_passos . Caminhando lado a lado, com a certeza de sermos tão unidos quanto livres, experimentando a vida com coragem e doçura. Te amo demais, esposa", afirmou ele.

Fotos: Dan Delmiro / AgNews

Pedro Neschling volta às novelas

O ator Pedro Neschling, de 41 anos, está de volta às novelas da Globo. Depois de 10 anos afastado da frente das câmeras para dedicar ao universo da escrita, ele aceitou o convite para atuar no remake da novela Renascer.

Nas redes sociais, o artista refletiu sobre a decisão de voltar a atuar depois de tanto tempo. "Pois é, pessoal, vem aí mesmo! Desde que a Globo anunciou o elenco do remake de “Renascer”, tenho recebido um monte de mensagens de gente surpresa me perguntando, “mas, Pedro, é sério isso? Você vai mesmo voltar a fazer novela como ator?”. E, sim, é verdade! Passados dez anos desde minha última novela atuando, chegou a hora de voltar", disse ele.

E completou: "Sou orgulhoso de tudo que produzi nessa década exclusivamente dedicada a escrever, mas quando te ligam convidando pra voltar a atuar num projeto especial como esse, a única resposta possível é “quando eu começo?”. Tô feliz e animado, sentindo um friozinho na barriga que parece um pouco como eu me senti lá atrás em “Da Cor do Pecado”, minha estreia em novelas, que em 2024 vai completar 20 anos! Aham, vinte anos. Depois disso veio tanta coisa — olha esse vídeo com algumas caras que eu já tive na TV! Que chegue logo janeiro. Tô ansioso pra “renascer” (perdão, não resisti) nas telinhas de vocês".