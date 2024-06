Pedro Burgarelli se destaca com personagem em musical: "Jornada incrível"

O ator mirim Pedro Burgarelli, de 14 anos, faz sua estreia em musicais interpretando o personagem Kurt em 'A Noviça Rebelde'

Após protagonizar o filme 'Dois é Demais em Orlando' ao lado de Eduardo Sterblitch, Pedro Burgarelli faz sua estreia nos palcos musicais interpretando o personagem Kurt, um dos filhos do Capitão Von Trapp, em 'A Noviça Rebelde'.

"Participar de 'A Noviça Rebelde' tem sido uma jornada incrível para mim. Estou aprendendo e crescendo tanto como artista, trabalhando ao lado de um elenco tão talentoso. Interpretar Kurt é um desafio que tenho abraçado com todo o meu empenho, e ver a reação do público tem sido incrível. Estou grato por fazer parte deste espetáculo maravilhoso", disse o ator.

Natural de Belo Horizonte, Minas Gerais, Burgarelli começou sua carreira aos cinco anos em comerciais e propagandas. Após ingressar em um curso de teatro, ele participou de diversas peças de sucesso e se destacou em novelas como 'Gênesis', da Record TV, 'As Aventuras de Poliana', do SBT, e 'Vai na Fé', da Rede Globo. Ele também fez parte do elenco de 'Cidade Invisível', da Netflix, e estreou em seu primeiro longa-metragem recentemente, filmado em Orlando, EUA.

Após participar da novela 'Fuzuê, da Globo, Alice Camargo, de 11 anos, está atuando no musical 'A Noviça Rebelde', no papel da personagem Brigitta, uma das filhas da família Von Trapp. A atriz mirim representa a irmã do meio, conhecida por sua língua afiada e perspicácia diante das situações vividas pela família. No musical, ela atua ao lado de grandes como Larissa Manoela, que interpreta Liesl, a irmã mais velha.

"Interpretar a Brigitta em 'A Noviça Rebelde' tem sido uma experiência incrível! Eu amo estar no palco, compartilhando essa história maravilhosa com o público. Ver as pessoas se emocionando e se divertindo ao mesmo tempo, é a melhor sensação do mundo. Estou aprendendo tanto com cada apresentação e sou muito grata por fazer parte desse espetáculo tão especial", afirmou. Saiba mais!