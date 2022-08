Pedro Bial faz viagem com a esposa e as filhas

Pedro Bial é flagrado ao embarcar no aeroporto com as filhas mais novas e a esposa, Maria Prata

CARAS Digital Publicado em 29/08/2022, às 09h26

O apresentador Pedro Bial (64) aproveitou a tarde no último domingo, 29, para fazer uma viagem com a família. Ele foi fotografado enquanto passeava pelos corredores de um aeroporto no Rio de Janeiro com a esposa, Maria Prata (42), e as duas filhas mais novas, Laura (4) e Dora (2).

As meninas esbanjaram fofura no passeio com os pais.

Vale lembrar que Pedro Bial também tem filhos que são adultos, sendo Ana (35), Theo (24) e José (20).

Pedro Bial se emociona em entrevista com Juliette

Recentemente, Juliette (32) fez Pedro Bial se emocionar com sua história em entrevista no Conversa com Bial. A paraibana contou que entrou em recusa por 3 meses após ser diagnosticada com aneurisma, e que só mudou de ideia após a morte da eterna Marília Mendonça (1995 - 2021), em novembro do ano passado. “Não queria tratar, não queria operar, fazer nada. Queria que Deus cumprisse a missão... Aí eu estava na cama com meus amigos, e eles falando: 'Vai fazer, Juliette'. Senti algo muito forte. A gente olhou o celular e foi no dia que a Marília Mendonça morreu. Aí todo mundo ficou chorando e disse assim: 'Vamos fazer isso'. É muito ruim perder alguém assim. Liguei para o médico", contou ela.