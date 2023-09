Paulo Mesquita: quem é o economista que se tornou "pai" das filhas de Glória Maria

Saiba quem é Paulo Mesquita; ele foi apresentado como "pai" das pequenas durante o 'Fantástico'

Quem assistiu ao Fantástico exibido neste domingo, 10, ficou surpreso ao ver o programa se referir ao economista Paulo Mesquita como "pai" das filhas de Glória Maria. É que é ele que está criando Maria e Laura após a morte da artista em fevereiro.

Paulo Mesquita foi escolhido pela jornalista como tutor das herdeiras. Os dois foram amigos de longa data e viviam tão juntos que chegaram a ser apontados como namorados. Só que os dois nunca viveram um romance e sempre tiveram uma relação de profunda admiração e carinho.

Desde a adoção das pequenas em 2009 durante uma viagem à Bahia, o economista viveu vários momentos ao lado das jovens. Além de Paulo Mesquita, outros dois amigos de Glória Maria são fundamentais para as meninas: o jornalista Bruno Astuto, padrinho de Maria, e Caio Nabuco, também muito próximo da jornalista.

Paulo Mesquita é superdiscreto e só foi flagrado com a amiga em raríssimas oportunidades. Ele também não possui perfil aberto nas redes sociais e se dedica à carreira no ramo dos negócios.

FANTÁSTICO APRESENTOU PAULO COMO "PAI"

Durante uma reportagem exibida pelo programa, Paulo Mesquita foi apresentado como "pai" das meninas e surgiu ao lado delas em uma foto raríssima. No trecho da reportagem, o repórter disse: “O pai dela [Laura] e da Maria sentiu que a cerimônia fez bem para as meninas”. Então, Paulo Mesquita apareceu na tela e citou características marcantes da cerimônia e da jornalista. "Aspectos de festividade, seriedade, de garra… a Gloria é muito aguerrida, e acho que resume bem o que a Gloria representa”.

A reportagem mostrou uma cerimônia realizada em homenagem à Glória Maria em uma aldeia indígena. Gravada no território no povo Kamaiurá, do Parque Indígena do Xingu, no Mato Grosso, a matéria mostrou o Kuarup, um dos rituais em homenagem aos mortos.