Paulo César Peréio realizou cirurgia duas semanas antes de sua morte

Ex-marido de Cissa Guimarães, o ator Paulo César Peréio faleceu aos 83 anos em decorrência de uma doença hepática avançada

O ator Paulo César Peréio faleceu aos 83 anos no último domingo, 12, em decorrência de uma doença hepática avançada. O artista foi levado em estado grave durante a madrugada para o Hospital Casa São Bernardo, no Rio de Janeiro.

Ex-marido da atriz Cissa Guimarães, Paulo César passou a viver no Retiro dos Artistas em 2020, no início da pandemia de Covid-19. De acordo com informações do site Extra, duas semanas antes de morrer, o veterano quebrou o fêmur e chegou a realizar uma cirurgia, que foi um sucesso.

No entanto, a administradora do Retiro, Cida Cabral, informou ao veículo mencionado que o ator "já vinha tendo complicações". O velório do artista aconteceu nesta terça-feira, 14, no Estação Net Rio (RJ).

A morte de Paulo César Peréio foi confirmada pelo ator Stepan Nercessian, que lamentou a partida do amigo através das redes sociais. Casada com o famoso por 15 anos, Cissa Guimarães também prestou uma homenagem emocionante ao ex-marido.

Além de Tomás e o ator João Velho, frutos da relação com Cissa, Paulo César Peréio também deixa outros dois filhos, Gabriel e Lara.

Cissa Guimarães homenageia Paulo César Peréio

A atriz e apresentadora Cissa Guimarães prestou uma homenagem ao seu ex-marido, o ator Paulo César Peréio, ao falar sobre o último adeus para ele. O artista faleceu no último final de semana aos 83 anos de idade após iniciar o tratamento contra uma doença hepática avançada.

Em um post nas redes sociais nesta segunda-feira, 13, Cissa revelou que o velório do corpo dele acontecerá no dia 14 de maio, a partir das 10h, na Estação Net Rio, e o sepultamento será no Cemitério São João Batista, às 16h30.

Na legenda, ela comentou sobre a despedida. "Peréio, meu amor, chegou o momento de darmos um até logo. Sou eternamente grata por tudo que me ensinou, me mostrou, pelos nossos filhos, pela nossa história, pela sua história… Vai na luz e continue brilhando. Estaremos por aqui sempre te aplaudindo e perpetuando seu legado. Te amo. Salve Paulo César Peréio!!!", disse ela.