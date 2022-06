Paulo André se pronuncia sobre polêmica com Arthur Aguiar: ''Nunca desmereci vitória de ninguém''

Atleta Paulo André usa a web para explicar sobre rima de cantor da banda Cone Crew Diretoria ironizando vitória de Arthur Aguiar no BBB 22

CARAS Digital Publicado em 27/06/2022, às 10h50 - Atualizado às 11h17

O ex-BBB Paulo André (23) teve seu nome envolvido em polêmica, mais uma vez, com seu colega de confinamento no BBB 22, Arthur Aguiar (33).

O atleta foi criticado na web após repercussão de um vídeo em que aparece curtindo um show em Saquarema, no Rio, onde um rapper da banda Cone Crew Diretoria fez uma rima ironizando a vitória do ator no reality da TV Globo.

No registro, o cantor afirmou que PA era o verdadeiro campeão do reality, ganhando muitos aplausos e gritos do público da balada: "Você ganhou o BBB e f*da-se o Arthur", disse.

Após as críticas, Paulo André se manifestou nos Stories de seu Instagram e pediu para que os haters parem de atacar sua família.

"Eu não tenho controle sobre a atitude e sobre o que outras pessoas fazem e falam, tenho controle apenas sobre mim! Eu nunca desmereci vitória de ninguém! Sou atleta e se tem uma coisa que eu aprendi de verdade é não desmerecer ninguém seja lá o que for, muito menos a vitória de outra pessoa!", escreveu ele.

"E parem de atacar a minha família, fiquem a vontade em me atacar e falarem o que quiserem sobre mim, mas deixem minha família em paz!", pediu ainda.

"O vídeo que está rolando, parece que algumas pessoas estão me confundindo com o rapaz que está na frente comemorando ou talvez com o rapaz que esteja mais na esquerda, de casaco. Eu sou o cara que está no fundo. E no momento que o rapper faz a rima e olho pro meu lado e digo: 'Vai dar ruim. A conta vai cair em cima de mim' e é o que está acontecendo. Mas eu não tenho poder e muito menos controle do que as pessoas falam e fazem. Eu tenho controle do que eu falo e faço", explicou P.A.

Recentemente, Paulo André deixou os fãs intrigados na web ao posar com o rapper carioca Filipe Ret em um estúdio de gravação, de quem ele revelou ser fã durante o confinamento no reality show da TV Globo. Nos Stories de seu Instagram, Ret também registrou P.A. gravando música, sem disponibilizar o som.

