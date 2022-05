Paulo André fala sobre Jade Picon e elege famosa como crush: "Muito bonita"

O ex-participante do BBB 22 abriu o jogo sobre sua relação com Jade Picon, e revelou que é sua crush

CARAS Digital Publicado em 17/05/2022, às 21h12

Paulo André (23) participou do Foquinha no Gshow ao lado do ídolo Filipe Ret (36).

Durante a entrevista, o cantor o ex-participante do BBB 22 falaram sobre o encontro deles após o reality show da TV Globo, além disso, eles também comentaram a parceria nos palcos, revelando que terá feat no futuro.

PA e Ret se encontraram durante uma festa na casa de Pedro Scooby (33). "A festa estava cheia mas, naquele momento, não tinha ninguém vendo. Foi um primeiro abraço como se a gente já se conhecesse. Achei tudo muito especial", contou o cantor. "Eu realizei um sonho de conhecer ele, e hoje a gente tem uma conexão muito legal. Eu consegui acessar o Ret que eu sempre quis", afirmou o atleta olímpico.

Após deixar o confinamento, Paulo André teve a oportunidade se subir ao palco ao lado do ídolo duas vezes: na primeira vez foi em um show do do rapper em São Paulo, e na segunda vez, no programa Encontro com Fátima Bernardes. "Achei impressionante como ele brilhou no palco. Você é uma cara especial, PA, diferenciado. Por isso, eu te disse pra você aproveitar esse momento com muita garra", afirmou Filipe.

O ex-BBB confessou que tem vontade de investir em outra carreira. "Eu tenho muita vontade de investir nesse lado. Quando eu subi no palco com o Ret, eu realizei um sonho. Seria uma desafio que eu encararia", contou. "Eu e o Ret já temos combinado de fazer uma (música) junto", revelou.

Relação com Jade Picon e crush famosa

No BBB 22, Paulo André se envolveu com Jade Picon (20) e após deixar a casa eles já chegaram a se encontrar algumas vezes. Durante a entrevista, o atleta olímpico falou sobre sua relação com a influenciadora digital.

"A gente é muito amigo, a gente se dá super bem, temos uma conexão muito maneira. A Jade é uma pessoa muito especial. Não posso negar que, na minha trajetória, foi uma pessoa muito importante. Eu prezo muito pela nossa amizade independente de qualquer coisa", disse ele.

PA ainda revelou que baba por uma das irmãs Kardashian. O atleta olímpico confessou que tem um crush em Kylie Jenner (24). "Acho a Kylie Jenner muito bonita", contou o ex-BBB.