Paulinha Abelha é homenageada pela família no dia em que faria 44 anos

Os familiares da cantora Paulinha Abelha visitaram o túmulo da artista e prestaram homenagens

CARAS Digital Publicado em 16/08/2022, às 17h43

A família da cantora Paulinha Abelha (1978 - 2022), que faleceu em fevereiro deste ano após complicações renais, se reuniu para comemorar o aniversário da artista. A vocalista do grupo Calcinha Preta faria 44 anos nesta terça-feira, 16.

Eles foram até o cemitério em que a cantora está enterrada, em Simões Dias (SE), e cantaram 'parabéns pra você' ao lado do túmulo. A irmã de Paulinha, Andrea Abelha, postou alguns vídeos em seu perfil no Instagram mostrando os detalhes da homenagem, que ainda contou com balões e flores.

"Parabéns, meu amor", escreveu ela em um dos vídeos. "Jamais será esquecida meu amor, minha irmã", acrescentou. Em outra postagem, Andrea também agradeceu o carinho dos fãs da cantora. "Gratidão a todos que amam Paulinha Abelha de verdade."

Paulinha Abelha faleceu no dia 23 de fevereiro deste ano devido a problemas renais. A vocalista da banda Calcinha Preta estava internada desde o dia 11, quando passou mal após realizar uma turnê em São Paulo com sua banda.

Confira as homenagens da família da cantora Paulinha Abelha:

Música em homenagem à Paulinha

Clevinho Santana, viúvo de Paulinha Abelha, fez uma linda homenagem para a cantora! O artista fez uma canção para a esposa, que faleceu aos 43 anos. Ele lançou a música com exclusividade no programa Domingo Espetacular, da Record TV, e contou sobre a homenagem para a amada. "A letra dela mexe muito comigo e tenho certeza que vai mexer muito com os fãs também, porque é uma música que fala muito da minha história com ela", disse ele.

