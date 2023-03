Paula não descarta volta com ex-namorado após confinamento no BBB 23

Será que o Ricardo ficou para trás? Paula falou sobre reconciliação com ex-namorado

A ex-BBB Paula afirmou que não descarta uma reconciliação com o ex-namorado Michel Ailis após ver a declaração dele. Isso porque ao falar dele no programa, ele respondeu dizendo que ainda a amava.

"Eu quero evitar esse tipo de exposição, mas não teve como, já aconteceu. Minha vida virou uma bagunça (depois das declarações de Paula), quase não consegui trabalhar direito”, disse à época para o jornal Extra.

“Eu vou agora me preservar um pouquinho. Mas amo ela de verdade. Quando acabar o programa e ela me procurar, com certeza a gente vai conversar”, disse.

Sobre isso, Paula falou à Patrícia Kogut, do "O Globo" que a fala despertou sentimentos."Fiquei meio mexida. A gente não se falou ainda. Quero falar, mas neste momento preciso cuidar de mim. Vai depender também se ele vai querer falar comigo. Não posso dizer que não gosto dele. Tenho um carinho muito grande", declarou.

E o Ricardo?

Vale lembrar que a sister demonstrou interesse por Ricardo, mas não chegou a beijá-lo durante o confinamento. Será que a paixão platônico rola fora da casa?