Paula Frank retoma sua carreira de modelo e reflete: ''Superar meus próprios medos''

Atriz Paula Frank retoma carreira de modelo durante a pandemia e reflete sobre período difícil contra a depressão

Redação Publicado em 31/01/2022, às 11h02

A atriz e modelo Paula Frank (37), enfrentou em 2020, além da pandemia, uma luta contra a depressão e os parâmetros inalcançáveis exigidos pela televisão e mídia.

Após vencer essa batalha, a brasileira decidiu dar uma pausa nas novelas e peças teatrais, e partiu para a retomada da sua carreira como modelo, onde vêm se destacando no mercado de luxo e de fashion recycle, com foco no consumo consciente.

Atualmente, a atriz se sente mais realizada e com mais cuidado para si própria, e aos poucos, vem retomando a carreira de modelo, inspirando outras mulheres a se libertarem das amarras que a ditadura da beleza impõe.

"Toda essa decisão, partiu do momento mais difícil da minha vida, quando me vi depressiva, durante a pandemia e precisei dar a volta por cima, para superar meus próprios medos e resgatar a força que havia perdido, o retorno as passarelas e aos trabalhos como modelo, me deram ainda mais gana para vencer o dia a dia, mudando minha rotina e elevando a minha autoestima", refletiu ela para a CARAS Brasil.

Na conversa, a modelo refletiu sobre a maturidade e certeza de que o foco no fashion recylce e no consumo consciente, fazem dela uma modelo com princípios que vão muito além dos trabalhos na moda, mas se tornaram um life style, completamente diferente e que precisa cada vez mais que se torne consciente e com acesso para todos.

Sua caminhada como modelo, deu início com 16 anos, em Salvador, na Bahia, quando participou de inúmeros concursos de beleza, inclusive um Miss Bahia. Buscando maiores oportunidade, decidiu mudar-se para São Paulo, onde fez parte de uma agência de moda, que lhe trouxe inúmeros trabalhos nas passarelas, chegando a desfilar na SPFW, graças ao convite de uma grande grife.

Em São Paulo, ela também estudou e se formou em artes cênicas e deu início a sua carreia de atriz, participando de centenas de peças teatrais, o que levou seu trabalho para as tvs, participando de novelas como Vidas em Jogo e Poder Paralelo.