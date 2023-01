Paula Fernandes posa com roupa de ski em meio a boatos sobre BBB: "Algumas aulinhas"

Paula Fernandes revelou o destino de sua primeira viagem de 2023 e recebeu elogios

Paula Fernandes (38) revelou o destino de sua primeira viagem de 2023: a França. Nesta terça, 03, ela apareceu com roupa e equipamento de ski, e revelou que está aprendendo um pouco mais o esporte.

"Para quem disse França… acertou! Aqui estou novamente para mais algumas aulinhas de ski", ela escreveu na legenda de uma postagem feita nas redes sociais.

Nos comentários, seguidores enviaram elogios e comentaram sobre os rumores de que ela participaria do Big Brother Brasil.

"Eu já estava fazendo mutirão para o BBB", brincou um fã de Paula Fernandes. "E o BBB, mulher? Estava ansiosa", questionou outra.

"Linda demais. E isso está me cheirando a BBB, ela deve ter ido a França sim, mas deixou tudo gravado para não perceberem", teorizou uma terceira.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por PAULA FERNANDES 🚪 (@paulafernandes)

Equipe de Paula Fernandes explica agenda vazia da cantora no começo do ano

A assessoria de imprensa de Paula Fernandes negou que a cantora vá participar do reality show da Rede Globo, neste ano. As especulações de que ela entraria no BBB começaram após notarem que sua agenda para os dois primeiros meses do ano está vazia.

O colunista Leo Dias havia afirmado que a sertaneja poderia entrar no programa, que dura três meses e começa no meio de janeiro. No entanto, após as especulações, a assessoria desmentiu e disse que a artista tira férias nesta ocasião, todos os anos.

“Paula sempre recebe com carinho todas as especulações sobre convites para o BBB. Mas, não são reais. Para o próximo ano a agenda já tem diversas ações previstas de shows e turnês no exterior. Além disso, continuará trabalhando seu álbum recém lançado 11:11. Em janeiro e início de fevereiro, a cantora estará de férias, como sempre o faz há muitos anos", afirmou o comunicado da equipe.