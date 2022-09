Paula Barbosa brinca ao surgir ao lado de Dira Paes e Bella Campos: "Máfia da fofoca"

A atriz Paula Barbosa, que interpreta Zefa em 'Pantanal', brincou ao compartilhar um registro ao lado das colegas de elenco

CARAS Digital Publicado em 21/09/2022, às 21h48

Paula Barbosa (36) usou as redes sociais para compartilhar uma foto ao lado das atrizes Dira Paes(53) e Bella Campos (24). Elas interpretam as personagens Zefa, Filó e Muda na novela Pantanal, da TV Globo.

Ao publicar o registro em seu perfil no Instagram, a atriz brincou sobre a fama de fofoqueiras das personagens no folhetim das nove. "Máfia da fofoca", escreveu a artista na legenda da publicação feita nesta quarta-feira, 21.

Os seguidores se divertiram com a postagem, e elogiaram as atrizes. "Três fofoqueiras maravilhosas", disse uma seguidora. "Mas que máfia de profissionais lindas, alegres, as pantaneiras", escreveu outra. "Resumindo: três beldades!", afirmou uma internauta. "Mulheres maravilhosas. Eu amo", falou uma fã.

Confira a publicação de Paula Barbosa com Dira Paes e Bella Campos:

Paula posta clique de biquíni e impressiona

A atriz Paula Barbosa impressionou a web ao compartilhar fotos de biquíni. Através do seu perfil do Instagram, a artista compartilhou uma sequência de fotos usando apenas um biquíni, e claro, recebeu uma chuva de elogios de seus seguidores. Na imagem, a artista surgiu sorridente, usando um modelo florido, combinando com uma canga da mesma estampa: "Hoje o sol saiu. Domingo!", escreveu na legenda da publicação.

