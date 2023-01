Patrícia Poeta rasga o verbo e alfineta a produção do ‘Encontro’: “Deus é justo!”

Apresentadora Patrícia Poeta ficou insatisfeita com o seu figurino escolhido pela produção

Mais uma vez Patrícia Poeta (46) se mostrou decepcionada com a produção do ‘Encontro’. Na manhã desta quarta-feira, 04, a apresentadora não escondeu sua insatisfação em relação ao figurino escolhido pela produção.

É que durante a apresentação do programa ao vivo, ela mandou uma indireta para os figurinistas ao reclamar de seu visual e disparou: “Gente, eu estou com uma saia que está tão justa, que eu estou dando passinho assim ó [andando lento]”.

Para quebrar o gelo da situação, a jornalista brincou: “Deus é justo, mas a tua saia, minha filha… Por isso que eu estou dando uns passos assim [desajustados]”, se justificou, afirmando que a saia estava extremamente apertada.

Mesmo desconfortável, Patrícia contornou a situação e mostrou que estava conseguindo conduzir o programa matinal. “Estou chegando. Me espera que eu estou chegando”, disse a comunicadora ao caminhar pelo estúdio com dificuldades.

Ainda nos últimos dias, Patrícia Poeta chamou a atenção na rede social ao mostrar alguns cliques de sua viagem de fim de ano e impressionou ao surgir com um look pra lá de ousado.

Patrícia Poeta revela trauma do passado e desabafa

Recentemente, Patrícia Poeta desabafou ao relembrar um momento traumático que vivenciou, ao iniciar a exibição do programa Encontro com a seguinte fala: “Um grupo criminoso, conhecido como ‘A Gangue de Bicicleta’, está roubando celulares de quem passa pelas ruas do centro de São Paulo. A gente está vendo flagrantes que foram feitos por um colega nosso do jornalismo”, disse a jornalista.

Em seguida, Patrícia disse que passou por algo semelhante. “Sabe, eu já passei por algo parecido. Na ocasião, que ocorreu há mais ou menos um ano, arrancaram o celular da minha mão e a sensação é horrorosa mesmo. É tudo muito rápido”, afirmou.

Para finalizar, a apresentadora falou: “Eu lembro que depois que aconteceu isso, já com o meu celular novo, eu fiquei um bom tempo achando sempre que alguém iria arrancá-lo de mim novamente a qualquer instante”, concluiu.