Patrícia Poeta mostra passeio de bicicleta: "Exercício do dia"

A apresentadora Patrícia Poeta mostrou alguns cliques do seu passeio de bicicleta no Rio de Janeiro

CARAS Digital Publicado em 17/07/2022, às 12h46

Patrícia Poeta (45) usou as redes sociais neste domingo, 17, para mostrar como está aproveitando seu dia.

Em seu Instagram, a apresentadora do programa Encontro, da Globo, compartilhou uma sequência de fotos com sua bicicleta e contou que estava se exercitando.

"Domingou…!!! Exercício do dia? Hoje, vamos de bike!! Ótimo domingo, pessoal! #poeta #patriciapoeta #sundayvibes", disse a famosa na legenda da postagem, mostrando os lugares do Rio de Janeiro que passeou.

Silhueta impecável

Patrícia Poeta arrasou em mais um look no Encontro. No programa da última terça-feira, 12, a apresentadora apostou em uma combinação toda em vermelho e esbanjou beleza com poder. Usando um vestido vermelho justinho e sapatos de salto, a jornalista fez poses no cenário e com seus convidados do dia.

Confira as fotos do passeio de bike de Patrícia Poeta: