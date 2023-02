Patrícia Poeta manda recado para Ana Maria Braga no Encontro

Após Ana Maria Braga ser diagnosticada com covid, Patrícia Poeta fala sobre doença

A apresentadora Patrícia Poeta (46) enviou um recado para a veterana Ana Maria Braga, que, aos 73 anos, foi diagnosticada com covid e não voltou ao trabalho de suas férias de Carnaval.

No programa Encontro com Patricia Poeta, da Globo, a apresentadora aproveitou para desejar melhoras à companheira de Louro Mané. “Deixa eu aproveitar e mandar um beijão para nossa vizinha Ana Maria. Ana Maria, um beijo grande para você, que você se recupere logo, logo, aí da Covid, viu?”, disse à apresentadora do 'Mais Você'.

Essa é a terceira vez que a loira contrai o novo coronavírus. "Eu estava me sentindo gripada, tive uma noite difícil. Cheguei em casa e falei que ia tomar remédio. Fiz o teste ontem à tarde e estou com Covid", disse.

"É muito mais fraco agora, não é aquela primeira Covid que tive, ainda mais porque tomei todas as vacinas. É o cansaço, é uma coriza", explicou quando descobriu.

Chuvas no litoral paulista

Além do mal-estar, Ana Maria Braga estava na praia do Sahy, região onde ocorreram as enchentes no litoral de São Paulo. "Foi muito assustador. É uma chuva que começa, com um pouco de vento, depois vai aumentando e a chuva não para. Choveu a noite inteira", contou.

A apresentadora relatou os detalhes da viagem até a capital: "Eu estava com medo de não chegar aqui porque, teoricamente, eu voltaria a fazer o programa. E aí você vê o desespero de todo mundo. Eu acordei cedo, ficamos sem comunicação, sem nada. Não tinha o que fazer, eu só tinha as imagens da televisão. E fiquei sabendo que, naquela manhã, eles tinham tentado abrir aquela passagem da estrada. Pensei: 'Vou tentar vir por aqui para chegar a São Paulo. E vim pela Tamoios. Não tinha como voltar pela Rio-Santos. Foi uma viagem que a gente se assustou muito, tinha muita pedra e ficamos quase sete horas para chegarmos a São Sebastião e pegar a Tamoios".