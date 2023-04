Patrícia Poeta faz post enigmático nas redes sociais com imagem de mulher em chamas

Após ser alvo de rumores sobre o programa Encontro, Patrícia Poeta posta imagem enigmática nas redes sociais

A apresentadora Patrícia Poeta deixou os fãs curiosos ao mostrar uma foto enigmática nas redes sociais. Neste final de semana, ela compartilhou a imagem de uma mulher com fogo em seu corpo e em seu cabelo.

Ela apenas postou a imagem no seu Instagram e não colocou nenhuma legenda. Inclusive, ela bloqueou os comentários na foto.

Nos últimos tempos, Patrícia Poeta foi alvo de rumores de que teria vivido um climão com o apresentador Manoel Soares no palco do programa Encontro, da Globo. Na época, ela chegou a negar os rumores.

Em conversa com o colunista Lucas Pasin, do site UOL, ela contou que se desculpou logo depois do ocorrido e que apenas estava tentando resolver um problema tecnológico na atração. “Foi uma casualidade, das várias, que podem acontecer num programa ao vivo. Estava tendo dificuldade com uma nova tecnologia e estava procurando ajuda para fazer acontecer. Tanto que no momento que percebi o que tinha acontecido, imediatamente já me desculpei. Coisas de programa ao vivo”, disse ela.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Patrícia Poeta (@patriciapoeta)

Patrícia Poeta é fotografada cabisbaixa em noite na praia

Há poucos dias, a apresentadora Patricia Poeta viajou para o Rio de Janeiro após a apresentação do programa Encontro para curtir o final de semana. A estrela foi fotografada durante um passeio noturno em uma praia carioca.

Os paparazzi flagraram a comunicadora caminhando de look verde e com o chinelo na mão na areia da praia. A estrela estava com a expressão séria e sentou um pouco na areia para observar o mar.

Fotos: Victor Chapetta - Agnews