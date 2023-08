Patrícia Poeta exibe beleza natural ao surgir sem maquiagem: "Linda de qualquer jeito"

A apresentadora Patrícia Poeta ganhou elogios dos seguidores ao participar de trend e surgir de cara limpa

Patrícia Poeta ganhou elogios dos seguidores das redes sociais na noite desta quinta-feira, 24, ao surgir de cara lavada. A apresentadora entrou na famosa trend de tirar a maquiagem em frente às câmeras, e exibiu sua beleza natural.

No começo do vídeo publicado no feed do Instagram, a apresentadora, que comanda o programa Encontro, da Globo, aparece toda maquiada. Em seguida, ela pega o algodão e passa no rosto. Por fim, ela mostra o rosto limpo. "Desarrume-se comigo…", escreveu a artista na legenda.

A postagem de Patrícia chamou a atenção dos internautas, que elogiaram a beleza da apresentadora. "Mostrando que é linda de qualquer jeito", disse uma seguidora. "Não sei se precisa de maquiagem, com ou sem é linda do mesmo jeito", falou outra. "Até sem maquiagem tá bonita", falou uma fã. "Pleníssima de qualquer forma", comentou mais uma.

A nova trend é inspirada no 'arrume-se comigo', em que os usuários se arrumam para participar de algum evento importante, trabalho ou simplesmente para curtir um dia de lazer. Já o 'desarrume-se' mostra o contrário, já que a pessoa se grava tirando a produção.

Confira o vídeo:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por PATRÍCIA POETA (@patriciapoeta)

Patrícia Poeta arrasa em dancinha inspirada em Tati Machado

A apresentadora Patrícia Poeta surpreendeu seus seguidores nas redes ao entrar em uma trend e curtir um funk! A comandante da atração matinal da Globo, o ‘Encontro’, se soltou em uma aula de dança e mostrou que está aprendendo a coreografia que a jornalista Tati Machado ensinou ao vivo no programa.

Para quem não se lembra, a repórter da atração conquistou os telespectadores com seu carisma e bom humor durante as férias da apresentadora titular no mês passado. Em um momento de descontração no programa, Tati chegou a ensinar uma dancinha que viralizou nas redes sociais e fez o maior sucesso. Confira!