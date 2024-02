Patrícia Poeta entrega inspiração em Beyoncé para o Carnaval: 'Mulher que eu admiro'

Em entrevista à CARAS Brasil, Patrícia Poeta comentou sobre preparativos para o Carnaval de 2024, o qual pretende curtir e rodar vários estados

Patrícia Poeta (47) surgiu deslumbrante durante um evento do Bloco Gueri Gueri no pré-Carnaval de São Paulo neste sábado, 3. Coroada madrinha da agremiação, a artista revelou à CARAS Brasil que o look do dia foi inspirado na cantora Beyoncé, uma mulher a qual ela admira não somente como artista.

"Queria usar um look que tivesse um pouco de franja, porque eu acho que combina com samba, mas que também queria que tivesse uma estrutura, que é uma coisa que eu gosto muito nas roupas da Beyoncé, que é uma mulher que eu admiro e amo", afirmou ela, que teve a ajuda do stylist Rafael Carneiro na escolha do figurino.

Animada para celebrar o Carnaval de 2024, Patrícia conta que este será o primeiro ano que ela conseguirá curtir definitivamente a data longe do trabalho. Folgando por dois dias, ela já tem uma agenda lotada de compromissos durante a folia. "É uma maratona", adianta a jornalista, que além de São Paulo, passará por Salvador, Rio de Janeiro e Recife.

"É o primeiro ano, porque, na verdade, eu sempre trabalhei durante o carnaval. Então por mais que eu gostasse de samba, nunca pude curtir muito Carnaval. Eu curtia o samba no resto do ano nas rodas de samba. Agora esse ano eu me dei a oportunidade de folga no carnaval, na segunda e terça, para poder curtir um pouco".

Recentemente, a apresentadora do Encontro esteve na ilha de Fernando de Noronha, em Pernambuco, onde deixou ótimas lembranças aos moradores locais. Apelidada carinhosamente de 'miss simpatia', a famosa demonstrou simplicidade ao passear pela região e fez questão de atender todos os fãs.

"Eu amo Noronha, já fui várias vezes para lá e tá sempre nos meus planos voltar. Eu adoro os moradores, conheço muita gente, então é muito gostoso. É um momento para relaxar, aproveito bastante e vou em toda a roda de samba que os moradores. É um momento que eu realmente descanso, ando de chinelo de dedo e está tudo ótimo. É um momento off", conta.