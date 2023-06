Patrícia Poeta é detonada por abraçar Neymar em leilão beneficente: "Que mico"

Apresentadora Patrícia Poeta é criticada por publicar fotos ao lado de Neymar e Bruna Biancardi; saiba o motivo!

Na manhã desta sexta-feira, 23, a apresentadora Patrícia Poeta foi criticada nas redes sociais ao publicar uma foto em seu perfil no Instagram ao lado do jogador do Paris Saint-Germain e da Seleção Brasileira Neymar Jr. e de sua namorada, Bruna Biancardi.

É que a artista participou da apresentação da 3ª edição do Leilão Beneficente do Instituto Projeto Neymar Jr., no Clube Monte Líbano, em São Paulo, que arrecadou mais de R$ 10 milhões em apenas uma noite.

"Feliz em poder fazer parte dessa noite do bem. III Leilão do Instituto Neymar Jr. para arrecadar fundos para as mais de 3 mil crianças e suas famílias que são atendidas pela instituição. Pude dar meu apoio como apresentadora do leilão e ainda tive o prazer de conhecer a linda Bruna Biancardi", legendou ela a publicação.

Para ocasião, a apresentadora do 'Encontro' surgiu com um vestido longo prateado, com pedrarias e decote poderoso ao cumprimentar o jogador. Porém, a foto ao lado do casal que está em evidência no momento não pegou bem entre os internautas, que logo apontaram que Patrícia estaria supostamente apoiando o pedido de desculpas de Neymar, após ele ter assumido que traiu a namorada grávida.

"Ai, ai, chega a doer vendo uma mulher postar passada de mão na cabeça destes machos", lamentou uma internauta nos comentários. "Podia ter ficado sem essa, Patrícia. Que mico", disse outra. "E mais de milhares de reais em sonegação de impostos !!!!!! Viva a hipocrisia !!!!! Viva o chifre e a família tradicional", falou uma terceira.

Neymar Jr e Bruna Biancardi chegam juntos ao leilão do instituto dele

Na noite da última quinta-feira, 22, apenas um dia após assumir que traiu a sua namorada grávida, o jogador de futebol Neymar Jr marcou presença no leilão beneficente do seu instituto ao chegar ao evento, ele surgiu acompanhado da namorada, Bruna Biancardi, e também do seu filho mais velho, Davi Lucca, de 11 anos.