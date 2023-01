Patrícia Poeta comenta situação do povo Yanomami: "Tenho origem indígena"

Patrícia Poeta ficou abalada ao falar da fome, desnutrição e doenças que o povo indígena enfrenta

Patrícia Poeta (46) se abalou ao comentar a situação do povo Yanomami. A apresentadora repercutiu uma reportagem do 'Fantástico' que destacava a fome, desnutrição e doenças que eles enfrentam.

Ela comentou que tem origem indígena, o que faz com que fique ainda mais abalada ao repercutir casos como esse. "Mexe demais, até para contar para o pessoal de casa. É muito triste", avaliou.

A apresentadora ainda mencionou uma fala de um colega de programa. "Desde que a gente tem acompanhado esse caso, me toca. Mexeu com a minha existência, de fato", pontuou.

Patrícia Poeta se renova na bela Fernando de Noronha

Quando o assunto é descanso, Patrícia Poeta só pensa em um destino: a paradisíaca Fernando de Noronha. Com praias de mar cristalino e cenários singulares, o arquipélago pernambucano é a escolha preferida da apresentadora.

“Eu amo a natureza e, realmente, apesar do clichê, estar em contato com o meio ambiente é um momento especial, no qual recarrego as energias”, explica ela. “Noronha é um lugar mágico, com paisagens lindas e uma energia incrível. Saio da ilha revigorada, feliz, mais leve e pronta para encarar os nossos desafios diários”, completa a estrela, que atualmente comanda o matinal Encontro, na Globo.

Com direito a muitos momentos de lazer, banhos de mar e contato direto com a natureza, Patrícia aproveitou a estadia com um roteiro perfeito.

“Minha primeira parada é a Praia da Conceição, aos pés do Morro do Pico. Sempre vou lá bater um papo com Iemanjá e agradecer. Também curto muito a Praia da Cacimba do Padre e todo o visual do Mirante do Boldró. O que não faltam são praias lindas e paisagens maravilhosas! A praia do Sancho, então, é uma das mais lindas e incríveis do mundo. Eu também não perco por nada o Festival do Zé Maria. Sempre vou. Lá é muito alto-astral e uma forma de reencontrar os amigos também”, detalha.