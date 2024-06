Patricia Abravanel mostra os seus novos sobrinhos: 'Muito amor'

Apresentadora Patricia Abravanel mostra encontro com seus novos sobrinhos; famosa foi com o marido e os filhos conhecer bebês

A apresentadora Patricia Abravanel conheceu seus novos sobrinhos ao viajar com o esposo, o político Fábio Faria, e seus três filhos, Pedro, Jane e Senor. Nesta segunda-feira, 03, a famosa compartilhou fotos do encontro que tiveram com os bebês da família de seu marido.

Sorridente, a herdeira de Silvio Santos apareceu lado de seu trio e em outros momentos com sua sogra e suas cunhadas, além dos novos integrantes da família do amado. A comunicadora então apresentou os entes queridos nos registros e encantou.

"Dias incríveis curtindo nossos novos sobrinhos. Sejam bem vindos José Sávio, Rafael e Isabela! Muito amor e alegria envolvidos! Amo vocês", declarou-se ela. Nos comentários, os internautas admiraram as fotos. "Que benção", falaram. "Lindos", elogiaram outros.

Nas últimas semanas, Patricia Abravanel viajou com Fábio Faria para Berlim, na Alemanha, para celebrar os sete anos de casamento com o pai de seus três filhos. Discreta com sua vida pessoal, a famosa ainda surpreendeu ao postar cliques com os herdeiros. A menina, Jane Abravanel Faria, então roubou a cena na rara aparição e impressionou com a forte semelhança com a mãe.

Veja as fotos dos novos sobrinhos de Patricia Abravanel:

