Pastor do casamento de Monique Evans é gay e teve igreja atacada por bomba

Casamento de Monique Evans e Cacá Werneck será realizado por pastor gay; Marcos Gladstone tem igreja inclusiva e fará a cerimônia das duas

O casamento de Monique Evans e Cacá Werneck acontecerá nesta quinta-feira, 16, no Rio de Janeiro, e a cerimônia será feita por um pastor assim como a modelo, que é evangélica, sonhou. Por serem um casal de mulheres, não é toda igreja que aceita a união e, por isso, elas escolheram um pastor gay.

O responsável pela condução do casamento será Marcos Gladstone que tem uma igreja inclusiva e realiza mais de 20 cerimônias homoafetivas por ano. Em entrevista ao portal Terra, ele falou sobre a oportunidade de fazer o momento de Monique Evans e sua amada mais especial.

"A Monique tem uma história com a gente desde 2017, quando ela se aproximou muito. Como ela tinha se tornado evangélica e vivia em uma relação homoafetiva, creio que ela quis se aproximar de igrejas que a acolhessem", contou o pastor que é pai de 4 filhos e teve sua igreja bombardeada.

Em 2006, Marcos fundou a Igreja Contemporânea com seu marido, Fábio Inácio. Os dois são casados no civil e adotaram quatro crianças. "Tenho o coração blindado para isso, mas a gente sabe o que está no coração dessas pessoas conservadoras. São muitos ataques todos os dias, não tem um dia que não tenha comentários terríveis no meu Instagram. Já jogaram uma bomba na Igreja de Madureira, porque era do lado de uma igreja bem grande da Assembleia de Deus, então passavam evangélicos bem conservadores por lá", disse ao Terra.

Após quase 10 anos de relacionamento, Monique Evans e Cacá Werneck se casarão. Ansiosa para o momento especial, a modelo falou um pouco sobre sua expectativa em seus stories no Instagram. "Casamento é uma coisa muito louca. Pira qualquer um. Você fica nervosa, pelo o que ele representa, e ao mesmo tempo a festa que, por mais que eu tenha a melhor cerimonialista, as pessoas não param de me perguntar coisas. Muita confusão", disse.

Valor do casamento de Monique Evans chama a atenção

O casamento da apresentadora Monique Evans com a DJ Cacá Werneck vai ser luxuoso. Tanto que custou um valor bem alto para as noivas. De acordo com o site Gshow, elas desembolsaram o valor de R$ 800 mil para receberem muito bem os cerca de 230 convidados .

A união aconteceria na noite desta quinta-feira, 16, em um sítio em Guaratiba, na zona oeste do Rio de Janeiro. E os fãs podem esperar uma festa repleta de luxos e detalhes. Saiba mais aqui.