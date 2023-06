Passou? Jojo Todynho revela notas do primeiro semestre da faculdade: “Confiante”

Cantora e estudante, Jojo Todynho abre o jogo e revela seu desempenho no primeiro período da faculdade de Direito

A cantora Jojo Todynho está na reta final de seu primeiro semestre na faculdade de direito. Toda orgulhosa, a artista usou as redes sociais nesta quarta-feira, 07, para falar sobre suas notas. A estudante contou que está super confiante com seu desempenho e que já está aprovada em duas matérias.

“Eu queria dividir com vocês que já passei em duas matérias. Minha nota em antropologia e filosofia”, Jojo comemorou durante um vídeo nos stories em seu perfil oficial do Instagram. “Agora só faltam duas, de ciências políticas e o trabalho que vamos entregar semana que vem já de antropologia, professora Laura, tô confiante”, a cantora explicou.

Na sequência, Jojo mostrou que já está com um pézinho no próximo semestre, e até fez uma dancinha para comemorar sua conquista: “Vem segundo semestre, tô muito feliz”, ela disse e começou a cantarolar, feliz da vida: “Vem segundo período, vem, vem, vem!”, a dona do hit ‘Que tiro foi esse’ concluiu.

Jojo Todynho ingressou na faculdade de Direito no começo deste ano. Super empolgada, a futura advogada compartilha todos os detalhes de sua rotina como estudante para provar que é uma aluna aplicada: desde a compra de seu material escolar, até suas apresentações de seminários. Recentemente, ela contou que quer ser delegada-chefe e que já conquistou seu primeiro estágio.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por JoJo (@jojotodynho)

Jojo Todynho está focada em emagrecer:

Além do foco nos estudos, Jojo Todynho tem um novo objetivo: emagrecer. A cantora está super empenhada em em sua vida fitness e já perdeu 24 kgs com muito foco e dedicação! Em suas redes sociais, a carioca revelou seu manequim: “Estava vestindo 64. Sabe quanto estou vestindo? 56. Sou projetista, boto o meu projeto e vou no foco. Até o final do ano estarei usando 48" ela comemorou.