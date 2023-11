Passado doloroso: Ana Hickmann encerra mistério sobre a relação com o pai

Ana Hickmann encerra mistério sobre a relação com o pai; em entrevista ao 'Domingo Espetacular', ela finalmente contou detalhes de seu passado

Em um momento emocionante, a apresentadora Ana Hickmann finalmente explicou detalhes de sua relação com o pai, João Hickmann. Morto desde 2019, ele nunca foi visto publicamente ao lado da famosa, algo que sempre intrigou os fãs.

Agora, anos depois, ela contou detalhes do passado. "Carreguei algumas vezes minha mãe para o hospital", relatou ela ao Domingo Espetacular, da TV Record. Na conversa, ela afirmou que a mãe viveu uma rotina de agressões físicas e psicológicas.

Em um dos episódios, ela chegou a machucar a mão em uma mesa de vidro. "Ele abriu a cabeça da minha mãe. Só parou de bater nela quando me viu sangrando. Chorou dizendo: "Meu Deus, o que eu fiz". Vi nele a mesma expressão que vi agora no Alexandre, quando estava preso do lado de fora da cozinha enquanto eu ligava para a polícia", declarou ela.

Ana Hickmann disse que esse inclusive foi o principal motivo para sair de casa aos 12 anos e tentar a vida fora do Rio Grande do Sul. "Por isso saí tão cedo de casa. Precisava ajudá-la a cuidar dos meus irmãos. Por isso também jurei que nenhum homem me tocaria. Mas permiti ser ferida e abusada de outras formas", lamentou ela muito emocionada.

João Hickmann faleceu em 2019 aos 59 anos em Santa Cruz do Sul, no Rio Grande do Sul. Na época, a apresentadora publicou uma mensagem breve. "Pai, parece que é mentira, mas agora você é uma estrelinha. Fica em paz! A gente te ama! Vamos sentir muito a sua falta", declarou.

Ana Hickmann exalta ajuda das autoridades

A apresentadora Ana Hickmann confirmou que está separada de Alexandre Correa após denunciá-lo por violência doméstica. No programa Domingo Espetacular, da Record TV, ela contou que já entrou com o pedido de divórcio pela Lei Maria da Penha, que protege as mulheres vítimas de agressão.

"A lei está aí para nos proteger, eu dou notícia sobre isso todo dia. A lei está cada mais forte. Ela me protegeu muito", disse ela, que ainda disse o divórcio será mais rápido pela Lei Maria da Penha.

"É muito mais rápido. O pedido de separação de corpos, o divórcio, muito mais rápido. Porque fica muito claro que aquele relacionamento não pode existir. E a gente tem que saber isso, isso vale para todas. O ministério público não está ali para mim, serve para todas as mulheres. Para todas que passaram por isso. A gente só precisa saber usar e ter a coragem. Eu não sou mulher de malandro. Eu estou aqui machucada e fui machucada por muito tempo".