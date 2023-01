Participante do Domingão do Huck choca por recorde no Guinness Book

No Domingão do Huck, jovem mineiro disse que não se considera gênio, mas usou as técnicas corretas

O Domingão do Luciano Huck contou com participação de um jovem gênio neste domingo, 22. O mineiro Maike Anthony dos Santos Silva apareceu no quadro 'Acredite em Quem Quiser' e deixou o público boquiaberto.

O estudante tem um recorde, nada simples de se bater, no Guinness Book. Isso porque ele decorou o número de Euler e recitou 10.122 números em duas horas e vinte minutos. O feito foi reconhecido em julho de 2022.

Gil do Vigor e Ludmilla estavam no júri e ficaram impressionados. Mas, além de inteligente, ele é modesto e declarou: "Quando eu digo para as pessoas sobre o Guinness, elas acham que é algo relacionado à genialidade. Na verdade, foi usando as técnicas de memorização corretas".

Assim como o famoso Pi, o número de Euler tem infinitas casas, mas mais de dez mil foram memorizadas por Maike. Ele é utilizado na matemática, física e outras ciências. Vamos precisar dessa receita para a memória, não?

Veja vídeo de Maike Anthony: