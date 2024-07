Participante de No Limite Espanhol sofre grave acidente durante prova

Um vídeo do reality Supervivientes All Stars, a versão espanhola de No Limite, chocou ao mostrar um participante sofrer um grave acidente durante prova

Nesta sexta-feira, 12, um vídeo do reality show Supervivientes All Stars, a versão espanhola de NoLimite, chocou a web. O trecho mostra o momento em que o participante Bosco Martínez Bordiú sofre um grave acidente.

O rapaz estava em uma prova de resistência se segurando em uma estrutura de madeira, quando perdeu as forças e se soltou. Ele colide com força na "roda gigante infernal" e depois cai na água, chocando os outros participantes, que correm para socorrê-lo.

Ao ser socorrido, o participante gemeu de dor. Rapidamente, a equipe médica do programa foi ao local e a transmissão ao vivo foi interrompida, retornando ao estúdio com o apresentador Jorge JavierVásquez, dando as recentes notícias sobre o estado do participante.

Um participante do ‘No Limite’ espanhol sofreu um golpe brutal durante uma prova. Doeu aí? pic.twitter.com/4LH7CHoGUH — Dantas (@Dantinhas) July 12, 2024

Críticas

A situação deixou os internautas em choque e gerou muitas críticas para a emissora, inclusive de brasileiros. Alguns usuários da web comentaram sobre a violência do impacto e a irresponsabilidade da produção de fazer uma prova tão perigosa.

"O No Limite tinha tudo para ser um reality bom para caramba, mas eles fazem umas me**** tão grandes, tipo as provas eram para você testar o seu limite (obviamente) de exaustão ao extremo, não para você correr risco de morrer com traumatismo craniano ou quebrando a medula", escreveu uma internauta no X, antigo Twitter.

Felizmente, Bosco não se feriu gravemente e nem apresenta sequelas significativas. Em uma entrevista para o El Mundo, ele contou que gritou "mãe, pai, eu estou bem" ao cair no mar para conseguir tranquilizar os familiares.

Ainda de acordo com o portal espanhol, os desafios são testados muitas vezes antes de serem realizados pelos participantes do reality show para garantir uma maior segurança de todos. Porém, a estrutura da "roda gigante infernal" alcançou uma velocidade maior do que a prevista, o que resultou no acidente.