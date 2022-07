Participante de 'Largados e Pelados' morre aos 35 anos

Participante de Largados e Pelados, Melanie Rauscher é encontrada morta em situação misteriosa nos Estados Unidos

CARAS Digital Publicado em 25/07/2022, às 10h51

Ex-participante do programa Largados e Pelados, Melanie Rauscher faleceu aos 35 anos e o caso virou um mistério nos Estados Unidos. De acordo com a imprensa internacional, ela foi encontrada morta no quarto de hóspedes de uma casa em Prescott, no Arizona.

Ela foi contratada por uma família para cuidar dos seus cachorros e faleceu na casa deles. Ela foi encontrada na cama e ao lado de latas de ar comprimido. Por enquanto, a causa da morte dela não foi divulgada.

Os delegados do casal investigam se as latas de ar comprimido tiveram relação com a morte dela e aguardam o resultado da perícia. Os policiais não encontraram uma carta de suicídio ou indícios de que ela tivesse sido assassinada.

Vale lembrar que Melanie participou do programa Largados e Pelados em 2013 e também participou do Largados e Pelados – A Tribo, em 2015.

A morte dela foi lamentada por Jeremy McCaa, que participou com ela do reality show. "Tínhamos uma química muito grande no programa, e ela floresceu em uma amizade que palavras não podem descrever. Sua risada era única. A amizade dela era incrível. Mesmo que não tivéssemos o mesmo sangue éramos uma família. Sempre podia contar com ela. Tivemos tantos momentos em que nos apoiamos. Ela era minha esposa do pântano, uma melhor amiga, uma mulher forte, uma pessoa incrível e sempre apreciarei nossos momentos juntos", afirmou ele nas redes sociais.