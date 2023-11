Parceira, Ana Hickmann apoiou incondicionalmente o marido em luta contra câncer agressivo

Ana Hickmann apoiou incondicionalmente o marido; ele perdeu 18 kg e enfrentou batalha árdua

Marido de Ana Hickmann, o empresário Alexandre Corrêa viveu momentos difíceis em 2020, quando descobriu que estava com um câncer agressivo. Por meses, ele encarou um período longo de tratamento com sessões de quimioterapia e imunoterapia.

Ao descobrir um tumor no pescoço, o empresário ganhou o apoio incondicional da esposa, que passou a acompanhá-lo em seu tratamento. Na época em que passou por um dos procedimentos, ela inclusive ganhou um elogio. "Sempre juntos... Ao infinito e além! Te amo, Ana. Pra vida toda", escreveu ele na legenda.

No Natal daquele ano, Alexandre Correa precisou ser internado às pressas após sofrer uma piora em seu quadro clínico. Na época, ele perdeu mais de 18 kg e ficou internado em observação em um hospital em São Paulo. "Eu sabia que essa reta final seria difícil. Mas graças a Deus eu estou sendo acompanhado pelos meus médicos", afirmou.

Durante todo o tratamento, o casal apareceu dividindo com os seguidores os momentos de carinho e cuidado. Mesmo com uma agenda atribulada de compromissos profissionais, Ana Hickmann sempre esteve ao lado do empresário.

A CURA

Alexandre Corrêaanunciou a remissão do câncer em 2021, quando ganhou uma homenagem emocionante de Ana Hickmann. "Meu amor, você é o guerreiro mais forte e corajoso que eu conheço. Sua valentia e sua determinação superam todo o que já vi nesta vida. Hoje nós recebemos a melhor notícia de todas: você venceu o câncer! Deus, muito obrigada por nos amparar por todos estes longos dias, nunca faltou fé nesta casa. Um milagre aconteceu nesta família. Obrigada, Deus, por esta benção", declarou a loira na época.

Ana Hickmann emitiu comunicado sobre desentendimento com o marido

Ana Hickmann e seu marido, Alexandre Correa, tiveram um desentendimento na mansão deles em Itu, em São Paulo. O caso chegou a ter a polícia envolvida e gerou repercussão na internet. Com isso, a assessoria de imprensa dela emitiu um comunicado oficial.

"Após um desentendimento entre Alexandre Correa e Ana Hickmann no último sábado (11), a Polícia Militar foi acionada e a apresentadora foi conduzida até o Distrito Policial para esclarecimento dos fatos. Por meio de sua assessoria de imprensa, Ana Hickmann agradece o carinho e a solidariedade dos fãs e informa que está em casa, bem e felizmente não sofreu maiores consequências em sua integridade física", escreveram.