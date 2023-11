Papai Coruja! Relembre momentos emocionantes de Rafael Cardoso com os filhos

Rafael Cardoso presenciou o nascimento de sua terceira filha, Helena, na última segunda-feira, 27

Rafael Cardoso (38) chamou a atenção da web com o nascimento de sua terceira filha, Helena, na última segunda-feira, 27. O papai coruja presenciou a chegada da pequena e apresentou a menina em sua primeira foto ainda na sala de parto com exclusividade no site da CARAS. Relembre outros momentos emocionantes do ator com seus herdeiros.

Quando a primogênita de Rafael Cardoso , Aurora, ainda era recém-nascida, o ator aproveitou para curtir a paternidade de primeira viagem. Com vários momentos compartilhados ao lado da pequena, que nasceu em 2014, ele chegou a se arriscar na música para encantar a herdeira. "Violinha para a pimpolha dormir! #família #amor", compartilhou nas redes sociais junto com um clique do momento musical.

Além do violão para Aurora dormir, Rafael Cardoso também emocionou a família em outra ocasião ao apostar na flauta para embalar o seu segundo filho , Valentim, ainda na barriga de Mariana Bridi, ex-esposa do ator. Com a ajuda da primeira herdeira, que se juntou ao pai para arriscar alguns sopros, ele encontou a web com mais um momento em família.

Rafael Cardoso ainda chamou a atenção dos internautas em um vídeo em que aparece cortando o cabelo de Valentim, que nasceu em 2018. Durante do clipe, a ex-esposa do ator chamou a atenção para a distração do filho com um pirulito e a concentração do então marido nos cabelos do menino. "Quem aí corta o cabelo dos pequenos em casa também? Aqui em casa o papai arrasou no corte do pequeno!", escreveu Mariana Bridi na publicação.

