Paolla Oliveira surge toda poderosa em novas fotos: "Onça loba"

Paolla Oliveira surge nas redes sociais com novos cliques poderosos e esbanja beleza pura para seus seguidores; confira as fotos!

A atriz Paolla Oliveira arrasou o coração de seus fãs com novos cliques encantadores, publicados na última sexta-feira, 15. Sentada em cima de uma escultura, a artista esbanjou poder nas redes sociais e deixou todos hipnotizados com sua beleza.

A namorada do cantor Diogo Nogueira surgiu com um simples macacão bege, que realçou sua beleza natural. Com carão para a câmera, Paolla subiu em cima de duas esculturas de onças e exibiu uma linda vista do Rio de Janeiro ao pôr-do-sol.

"A fé de ser encantada, onça loba, onça alada", escreveu a musa na publicação, citando o samba-enredo da escola de samba Grande Rio, da qual ela será rainha de bateria no Carnaval de 2024. Nos comentários, seus seguidores não resistiram e lhe rasgaram elogios.

"Essa Mulher É Um Espetáculo!! A Deusa Das Deusas", escreveu um fã. "Paola é um absurdo de beleza", declarou outro. "Meeee.... Que eu não aguento isso", disse mais um.

Confira a publicação:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Paolla Oliveira (@paollaoliveirareal)

Paolla Oliveira invade o 'Encontro' e emociona Diogo Nogueira

Na manhã da última sexta-feira, o cantor Diogo Nogueira encantou seus fãs com uma declaração comovente para sua namorada, a atriz Paolla Oliveira. Durante sua participação no Encontro, da Globo, ele foi questionado sobre seu relacionamento com a artista e aproveitou para se declarar para a amada.

"Foi um encontro incrível na minha vida e na dela. Sou um cara que sou apaixonado e, ao mesmo tempo, amo ela, então a gente consegue brincar com esses dois universos, né? Porque ou o cara é só apaixonado ou o cara só ama, eu digo 'eu faço as duas coisas', é como se fosse um encontro do coração né?", afirmou ele todo bobo.

Logo depois, o programa exibiu um recado de Paolla e pegou o cantor de surpresa. "Amor, um beijo para você. Eu invadi aqui para dizer que estou muito orgulhosa desse novo trabalho, que tudo que a gente faz com empenho, amor, dedicação e que toca nossa vida para frente, como eu sei que você faz com suas músicas, é sagrado", iniciou ela. "Que a galera se divirta assim como eu, que já sei todas as músicas, participei um pouco dessa trajetória aí. Então, espero que as pessoas dancem, cantem, se emocionem, pois tem de tudo nesse álbum aí, tudo que vocês quiserem vai ter aí. Um beijo e cuidem do que é sagrado para vocês", concluiu.

Emocionado, Diogo Nogueira agradeceu. "Parece que tem uma áurea que cobre a gente. Então, eu só tenho a agradecer ao povo lá de cima que nos abençoa, porque ela é uma pessoa maravilhosa, uma pessoa humilde, uma pessoa com um caráter incrível, generosa, amiga, parceira. Paolla, meu amor, amo você, estou chegando em casa daqui a pouco", avisou.