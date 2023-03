Paolla Oliveira surge com a cara ‘emburrada’ durante almoço no Rio de Janeiro

Com o semblante fechado, Paolla Oliveira pareceu não estar muito satisfeita ao ser fotografada durante almoço no Rio de Janeiro

Na tarde desta quarta-feira, 15, a atriz e dançarina Paolla Oliveira (40), foi flagrada durante o período do almoço em um restaurante, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro.

Porém, o que chamou atenção do paparazzi de plantão, foi a expressão séria da famosa. Na ocasião, a artista estava concentrada no celular enquanto esperava a conta sentada em uma das mesas do local.

Para o passeio, a namorada de Diogo Nogueira (41) estava usando um look confortável, composto por regata decotada, calça alfaiataria rosa e uma sandália de salto dourado.

Vale lembrar que recentemente Paolla Oliveira deixou seus seguidores babando ao compartilhar em seu Instagram uma foto vestindo um look estiloso. “Nós somos dourados”, escreveu em inglês na legenda da foto feita por Renan Oliveira.

VEJA AS FOTOS DE PAOLLA OLIVEIRA COM A CARA ‘EMBURRADA’:

Foto: Ag News/ Edson Aipim

Foto: Ag News/ Edson Aipim

Paolla Oliveira chamou a atenção ao ser flagrada pelos fotógrafos ao desembarcar no Rio

Na última semana, a atriz Paolla Oliveira foi clicada enquanto desembarcava no aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro.

Usando um look básico, confortável e estiloso, a famosa chegou à cidade maravilhosa toda sorridente e mostrou todo seu corpão ao eleger uma camiseta bege, calça terracotta, sandália de tiras dourada e uma bolsa de palha. Ela completou o visual ao prender os cabelos com um clássico rabo de cavalo.