Diogo Nogueira recebe declaração Paolla Oliveira: "Coisa mais linda"

O cantor Diogo Nogueira (41) publicou uma nova foto registro no Instagram neste sábado, 13, e quem fez questão de comentar a postagem foi a namorada do astro, a atriz Paolla Oliveira (40).

Na imagem, tirada em um barco em alto mar em Fernando de Noronha, o cantor aparece sem camisa, de óculos escuros e dando um sorrisão enquanto olhava para a câmera.

"Esse sorriso tem nome, paraíso Fernando de Noronha, daqui a pouco eu volto!", escreveu o cantor ao celebrar o momento e seu local favorito.

Apaixonada, a global não deixou o amor de lado e se derreteu pelo namorado: "Coisa mais linda", elogiou a artista nos comentários.

