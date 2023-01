Paolla Oliveira rebate internautas que a acusaram de esconder gravidez: “Sério!”

Paolla Oliveira rebateu comentários de internautas sobre suposta gravidez após fazer ensaio de Carnaval

Na tarde desta quarta-feira, 18, a atriz Paolla Oliveira (40) decidiu rebater os comentários que recebeu em suas redes sociais, para acabar de vez com os boatos que estão circulando na web sobre uma suposta gravidez.

É que, na noite da última terça-feira, 17, após participar de um ensaio de Carnaval na quadra da Grande Rio, escola carioca da qual é rainha de bateria, a namorada Diogo Nogueira (41) chamou a atenção dos internautas pelo seu físico. "Vem um baby aí?", questionou um. "Tem um bebê aí", disse outro.

Em seu Instagram, Paolla se manifestou e desmentiu todos os boatos e afirmou que não está à espera de nenhum bebê. “Fiz um vídeo lindo para vocês, e estava dando uma olhada hoje nos comentários, e tava aqui vendo vocês falarem sobre um tema que vocês amam: bebê. Meu Deus, como amam esse tema. E eu estava aqui me divertindo com todos os comentários porque na verdade são muito carinhosos. Mas no meio da diversão eu estava aqui pensando que isso é na verdade um papo muito sério", iniciou a famosa.

Na sequência, ela confessou que certos tipos de comentários disfarçados de ‘elogios’ podem devastar o psicológico das pessoas. "Isso pode ser um gatilho para muitas mulheres, já que a gente ainda é tão 'noiada' com o corpo, e fomos ensinadas a nos preocupar com essa coisa da aparência”.

"Vocês acharam que eu estava de barriga? Quer saber, com barriga ou sem barriga eu estava me achando linda, é isso que importa. E vem cá gente, nem toda barriga é de bebê não. Mas o que eu queria falar é que a gente tem que se cuidar sim, isso faz parte, mas principalmente pra gente se sentir saudável, bem e linda. E não ficar linda. E o que eu quero para o meu carnaval é ter disposição, ter animação", continuou ela.

Paolla finalizou o vídeo alertando os fãs: "E fica um alerta aqui, falar do corpo do outro é uma coisa bem séria, então vamos tentar não fazer isso? E para finalizar eu queria mandar um beijo para todos vocês, agradecer os elogios. E dizer que: uma mulher com corpo real somos todas nós”.

Boa forma!

A atriz Paolla Oliveira aproveitou o período de férias para relaxar no litoral. Nas últimas semans, a loira dividiu com os seguidores um álbum de fotos do seu momento de diversão em uma praia deserta.

A estrela surgiu apenas de biquíni verde estiloso e decotado enquanto descansava na areia de uma praia e também tomava um banho de mar. Na legenda, ela celebrou o momento especial. “Férias, sol, mar e (tentar) não se preocupar com nada. Nem lembro quando foi a última vez...”, disse ela.