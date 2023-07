Paolla Oliveira reage aos seus memes na Dança dos Famosos: "Não compreendo"

A atriz Paolla Oliveira viralizou na internet com caras e bocas ao júri técnico durante participação na Dança dos Famosos

Com sua participação no júri artístico na final da Dança dos Famosos, a atriz Paolla Oliveira chamou a atenção dos espectadores e viralizou na internet com sua caras e bocas aos comentários feitos pelo júri técnico do programa.

E é claro que as redes sociais bombaram com memes da artista, que por muitos é considerada Rainha dos Memes. Veja os melhores comentários:

Paolla Oliveira sempre que o programa é ao vivo ela entrega o meme atualizado pic.twitter.com/hncX8rsYph — Matheus (@odontinho) July 2, 2023

a Paolla Oliveira no domingão cara KKKKKKKKKKKKKKKKKK pic.twitter.com/9TKWpeGxHa — rafa 🌙 (@ifzcarpenter) July 3, 2023

Paolla, que é bi-campeã da Dança dos Famosos, não deixou barato para a internet, viu? A atriz foi até suas redes sociais para comentar sobre o momento hilário e mandar um recado aos seus seguidores.

“Estão dizendo que eu já sou rainha dos memes e eu não consigo entender isso, sou uma pessoa concentrada, que presta atenção nos comentários. Só porque eu faço uma careta ou outra? Não compreendo isso, adoro, mas não compreendo”, comentou ela em tom de brincadeira.

A FINAL DA DANÇA DOS FAMOSOS

A grande final da Dança dos Famosos, do programa Domingão com Huck, deu o título de campeã para Priscila Fantin. Ela conquistou a temporada de 2023 após ser a finalista ao lado de Carla Diaz e Rafa Kalimann. Na grande final, as três duplas finalistas dançaram os ritmos de tango e samba ao vivo.

Na hora de receber a notícia de que é a campeã, Priscila chorou e vibrou muito ao lado do seu professor Rolon Ro. "Quero primeiro agradecer ao Bruno por ter me dado todo o suporte para estar aqui na competição, por ter me dado tanto apoio. Ele me deu muito apoio emocional e em todos os sentidos", disse ela, que ainda agradeceu a todo mundo da produção, ao Luciano Huck e os jurados. "E Rolon, muito obrigada, você é genial! Você é incrível no seu ofício, você é excelente no seu ofício, você merece muito toda a repercussão. Um beijo para o Pará. Muito obrigada, você é mestre", completou.

Na grande final, as competidoras foram avaliadas pelo júri artístico, formado por Paolla Oliveira e Vitória Strada, e pelos jurados técnicos, Ana Botafogo, Carlinhos de Jesus e Zebrinha.

Vale lembrar que Priscila Fantin participou de duas repescagens ao longo da competição e também teve problema de saúde que quase a tirou a dança, mas ela se manteve firme e continuou. Ela foi diagnosticada com paniculite mesentérica, uma doença rara que causa inflamação do intestino, e se manteve na competição.

Antes da grande final, a atriz relembrou o problema de saúde. "Aquilo me deixou muito triste porque eu queria estar podendo fazer mais, sabe? Estava me limitando muito porque eu sentia muita dor, estava muito fraca. Então, eu tinha a tristeza de não conseguir realmente estar entregue como eu gosto de estar", disse ela ao Gshow, e completou: "A gente tem que sentir o abalo, o desânimo, o desespero, tem que sentir a vontade de desistir, porque tudo isso só te leva a querer mais, te impulsiona, te fortalece".