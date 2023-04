Paolla Oliveira faz declaração apaixonada para Diogo Nogueira: "Coração gigante"

Apaixonadíssima! Paolla Oliveira emociona com homenagem romântica para celebrar aniversário de Diogo Nogueira

Diogo Nogueira tem motivos de sobra para comemorar hoje! Além de completar 42 anos nesta quarta-feira, 26, o cantor também ganhou uma declaração apaixonada da namorada, Paolla Oliveira (41). A atriz se derreteu ao celebrar a vida do amado e abriu um álbum de fotos inéditas com momentos românticos entre os dois.

Na legenda dos cliques, Paolla iniciou a declaração apaixonadíssima: "De tudo e de todas as coisas que podemos viver, o tempo se faz maior e mais intenso quando a gente busca caminhar com alegria cada pedacinho dele. Obrigada pela parceria nessa jornada, com todo seu amor!”, a atriz demonstrou seus sentimentos na homenagem.

"Que a vida te proteja e te dê sabedoria pra continuar evoluindo, com o coração gigante que você tem! Te amo, Diogo Nogueira. Feliz aniversário”, Paolla concluiu a declaração que conta com diversas fotos acompanhada de Diogo, que esbanja felicidade do ladinho na namorada durante as diferentes viagens que fizeram juntos.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Paolla Oliveira (@paollaoliveirareal)

Nos comentários, os fãs do casal ficaram encantados com a declaração e parabenizaram o artista: “Casalzão da porr*! Misericórdia, vocês dois se encontraram no universo! Que coisa mais linda!”, uma admiradora se derreteu. “São do mesmo mês, que coisa linda”, uma seguidora apontou a proximidade dos aniversários, já que Paolla completou 41 anos no início do mês. “Maravilhosos!”, elogiou mais uma.

Diogo Nogueira gera comoção com homenagem para Paolla Oliveira:

Paolla Oliveira comemorou seus 41 anos no dia 14 de abril e ganhou uma homenagem emocionante do namorado, Diogo Nogueira. O cantor causou comoção ao publicar um vídeo especial para celebrar a vida da amada, com direito a registros inéditos da intimidade do casal: "Dá pra passar um dia inteiro falando das qualidades da Paolla, mas o vídeo já fala tudo!”, ele se derreteu na legenda.